Израильские ВВС нанесли удар по Ирану

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Ирану, в частности, взрывы слышны в Тегеране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Axios со ссылкой на источники, будут ли нанесены удары по иранским ядерным объектам или США выступили против этой конкретной операции, пока неизвестно.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Также сообщается, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила израильское правительство, что страна не будет напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.



До события газета The Wall Street Journal писала, что Израиль может нанести военный удар по Ирану в это воскресенье, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном по ядерной проблеме.

Ранее Иран показал новую баллистическую ракету, эффективную против американской.