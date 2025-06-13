#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
511.77
593.19
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
511.77
593.19
6.41
Мир

Израильские ВВС нанесли удар по Ирану

ВВС Израиля нанесли удар по Ирану, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 06:15 Фото: pixabay
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Ирану, в частности, взрывы слышны в Тегеране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Axios со ссылкой на источники, будут ли нанесены удары по иранским ядерным объектам или США выступили против этой конкретной операции, пока неизвестно.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Также сообщается, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила израильское правительство, что страна не будет напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.

До события газета The Wall Street Journal писала, что Израиль может нанести военный удар по Ирану в это воскресенье, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном по ядерной проблеме.

Ранее Иран показал новую баллистическую ракету, эффективную против американской.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Выросли цены на нефть, золото и швейцарский франк
Мир
08:44, Сегодня
Выросли цены на нефть, золото и швейцарский франк
В результате атаки Израиля в Иране погибли генерал КСИР и главы крупнейшего университета
Мир
08:06, Сегодня
В результате атаки Израиля в Иране погибли генерал КСИР и главы крупнейшего университета
Место военных – на поле боя: Трампу запретили размещать нацгвардию в Лос-Анджелесе
Мир
07:30, Сегодня
Место военных – на поле боя: Трампу запретили размещать нацгвардию в Лос-Анджелесе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: