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Катар освободил восьмерых индийцев, приговоренных к казни за шпионаж

Катар помиловал восьмерых индийцев, приговоренных к смерти за шпионаж Фото: pixabay
Власти Катара освободили восьмерых граждан Индии, которых ранее судили и приговорили к смерти по обвинению в шпионаже. Индийское правительство подтвердило, что семеро из них уже вернулись домой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 12 февраля, власти Катара освободили восьмерых граждан Индии, которых приговорили к смерти по обвинению в шпионаже. Почти все осужденные уже прибыли на родину.

"Правительство Индии приветствует освобождение восьми индийских граждан, работавших на компанию Dahra Global, которые были задержаны в Катаре. Семеро из восьми вернулись в Индию. Мы высоко ценим решение эмира государства Катар разрешить освобождение и возвращение этих граждан", – говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Индии.

Все осужденные раньше служили в военно-морских силах Индии и работали на катарскую компанию "Аль-Дахра" (Dahra Global), которая предоставляет услуги в сфере обороны. Судебный процесс в их отношении проходил в обстановке секретности, и конкретные обвинения в их адрес так и остались неизвестными. Власти Катара пока не делали никаких публичных заявлений по поводу задержания индийцев, приговора и решения об их освобождении. Переговоры об освобождении бывших моряков, по данным индийской стороны, также велись в секрете.

О том, что восьми индийским гражданам вынесли смертный приговор в Катаре по делу о шпионаже, стало известно в октябре 2023 года.

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