Центральный вокзал Нью-Йорка закрылся из-за протестов

Сотни людей устроили акцию протеста в Нью-Йорке, призывая к прекращению огня в секторе газа. Митинги привели к закрытию центрального вокзала мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

О закрытии крупного узла нью-йоркского метро рассказала управляющая компания в своем профиле Х (бывший Twitter).





Grand Central Terminal is closed due to a demonstration in the area. Customers should travel to Harlem-125th St for Metro-North service to points north. pic.twitter.com/Cn5Fqo4h2k — Metro-North Railroad (@MetroNorth) October 27, 2023

"Вокзал закрыт из-за демонстраций", – сообщили в компании.

Группа "Еврейский голос за мир" объявила, что они планируют сидячую забастовку и демонстрацию с призывом к прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС, сообщает NBC New York.

Транспортное управление Нью-Йорка заявило, что вокзал, через который ежедневно проходит около 750 тысяч человек, закрыт до дальнейшего уведомления.



Ранее стало известно, что Генеральная ассамблея ООН провела голосование по резолюции о немедленном примирении в секторе Газа. Подавляющее большинство стран проголосовало за прекращение боевых действий в Газе, против выступил Израиль, США и ряд стран.

На фоне принятой резолюции армия Израиля продолжает масштабный обстрел Газы в связи с объявленным ранее расширением боевых действий.