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Центральный вокзал Нью-Йорка закрылся из-за протестов

Центральный вокзал Нью-Йорка закрылся из-за протестов Фото: скриншот с видео
Сотни людей устроили акцию протеста в Нью-Йорке, призывая к прекращению огня в секторе газа. Митинги привели к закрытию центрального вокзала мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

О закрытии крупного узла нью-йоркского метро рассказала управляющая компания в своем профиле Х (бывший Twitter).


"Вокзал закрыт из-за демонстраций", – сообщили в компании.

Группа "Еврейский голос за мир" объявила, что они планируют сидячую забастовку и демонстрацию с призывом к прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС, сообщает NBC New York.

Транспортное управление Нью-Йорка заявило, что вокзал, через который ежедневно проходит около 750 тысяч человек, закрыт до дальнейшего уведомления.

Ранее стало известно, что Генеральная ассамблея ООН провела голосование по резолюции о немедленном примирении в секторе Газа. Подавляющее большинство стран проголосовало за прекращение боевых действий в Газе, против выступил Израиль, США и ряд стран.

На фоне принятой резолюции армия Израиля продолжает масштабный обстрел Газы в связи с объявленным ранее расширением боевых действий.

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Мария Мельникова
Нью-Йорк Сектор Газа США Израиль и Палестина
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