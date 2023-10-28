Резолюцию о немедленном перемирии в секторе Газа приняли в ООН

Генеральная ассамблея ООН провела голосование по резолюции, которая призывает к немедленному примирению сторон в зоне военных действий сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 28 октября Генассамьлея ООН приняла резолюцию, призывающую к "немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию" между израильскими силами и боевиками в секторе Газа. Она также требует "непрерывного, достаточного и беспрепятственного" предоставления жизненно важных товаров и услуг гражданским лицам, оказавшимся в анклаве, поскольку сообщения новостей предполагают, что Израиль расширил наземные операции и активизировал кампанию бомбардировок, сказано в пресс-релизе Организации.

За принятие резолюции проголосовали 120 стран, воздержались 45. Против примирения выступили 14 участниц голосования, в том числе Израиль и США.





Фото: Тwitter/UN_News_Centre

Как отмечено в сообщении, Канада предложила поправку, которая "безоговорочно отвергает и осуждает террористические атаки ХАМАС" в Израиле, начавшиеся 7 октября, и захват заложников.

На фоне голосования в ООН армия Израиля сообщила о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа. При этом, накануне стало известно, что граждан Казахстана не могут эвакуировать из сектора военных действий из-за того, что единственный переход из Газы закрыт.