Израиль расширил масштаб наземных маневров в секторе Газа

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные расширяют масштаб наземных маневров в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Fox News, в секторе Газа прогремела серия громких взрывов. Работает артиллерия и идут танковые обстрелы. Кроме того, в регионе наблюдаются истребители.





"Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры. В продолжение атак на сектор Газа наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей этой войны", – сказал Даниэль Хагари.

Он добавил, что Тель-Авив сохраняет приверженность национальной миссии по возвращению всех похищенных. Представитель армии также подчеркнул, что войска готовы защищать безопасность Израиля на всех фронтах.



Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической. В Газе находятся несколько казахстанцев, их пытаются эвакуировать.



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