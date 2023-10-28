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ВОЗ и ЮНИСЕФ потеряли связь со своими представителями в Газе

ВОЗ и ЮНИСЕФ потеряли связь со своими представителями в Газе Фото: Wikimedia
Главы международных организаций заявили, что потеряли связь со своими представителями в секторе Газа после того, как армия Израиля начала там массированный обстрел, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 28 октября в социальных сетях генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел появились сообщения о потери связи с сотрудниками организаций.

"Мы потеряли связь с нашим персоналом в Газе, с медицинскими учреждениями, медицинскими работниками и остальными нашими гуманитарными партнерами на местах". Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Гражданскому населению, детям и семьям должна быть обеспечена безопасность, заявили в двух организациях.


Накануне армия Израиля объявила о расширении масштабов военных действий в секторе Газа, после чего в ООН приняли резолюцию о немедленно примирении в регионе. Израиль выступил против.

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