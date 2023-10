ВОЗ и ЮНИСЕФ потеряли связь со своими представителями в Газе

В ночь на 28 октября в социальных сетях генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел появились сообщения о потери связи с сотрудниками организаций.

Гражданскому населению, детям и семьям должна быть обеспечена безопасность, заявили в двух организациях.

All humanitarians and the children and families they serve MUST be protected.