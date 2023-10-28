ВОЗ и ЮНИСЕФ потеряли связь со своими представителями в Газе

Главы международных организаций заявили, что потеряли связь со своими представителями в секторе Газа после того, как армия Израиля начала там массированный обстрел, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 28 октября в социальных сетях генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел появились сообщения о потери связи с сотрудниками организаций.

"Мы потеряли связь с нашим персоналом в Газе, с медицинскими учреждениями, медицинскими работниками и остальными нашими гуманитарными партнерами на местах". Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Гражданскому населению, детям и семьям должна быть обеспечена безопасность, заявили в двух организациях.





All humanitarians and the children and families they serve MUST be protected. pic.twitter.com/CAshJKDmf2 — UNICEF (@UNICEF) October 27, 2023

Накануне армия Израиля объявила о расширении масштабов военных действий в секторе Газа, после чего в ООН приняли резолюцию о немедленно примирении в регионе. Израиль выступил против.