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Иранская девочка умерла после предполагаемого нападения со стороны полиции нравов

девушка в платке Фото: freepik
По данным иранских государственных СМИ, иранская девочка-подросток, которая впала в кому после того, как на нее якобы напала полиция нравов страны за то, что она не носила хиджаб, умерла, сообщает Zakon.kz.
"К сожалению, повреждение головного мозга привело к тому, что жертва некоторое время находилась в коме и умерла несколько минут назад", - говорится в публикациях.

16-летняя Армита Гераванд была госпитализирована с травмами головы после предполагаемого нападения на станции метро Тегерана в начале этого месяца, по словам активистов, всего через несколько недель после того, как Иран принял драконовское законодательство, вводящее гораздо более суровые наказания для женщин, нарушающих и без того строгие правила страны о ношении хиджаба, пишет CNN.

Ранее в октябре базирующаяся в Норвегии организация Hengaw по правам человека, занимающаяся вопросами прав курдов, заявила, что Гераванд подверглась нападению со стороны полиции нравов и впала в кому.

Другая оппозиционная сеть, IranWire, сообщила, что Гераванд была госпитализирована с "травмой головы".

Сотрудник Hengaw Авайер Шехи ранее рассказал, что женщины-полицейские нравов подошли к Гераванд возле станции метро "Шохада" и попросили ее поправить хиджаб.

"Это привело к ссоре с сотрудниками полиции нравов, которые физически напали на Гераванд. Ее толкнули, что привело к ее обмороку", — сказал Шехи.

Иранские активисты обвинили полицию нравов в нападении после госпитализации девочки-подростка

Иранские власти опровергли обвинения, заявив, что Гераванд была госпитализирован из-за травмы, вызванной низким кровяным давлением.

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Друзья и семья Гераванд повторили эти опровержения в интервью государственным СМИ. Представители ООН и правозащитные группы ранее обвиняли иранские власти в оказании давления на семьи убитых протестующих, чтобы те сделали заявления в поддержку правительственной версии.

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