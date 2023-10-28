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Ситуация в Украине: в стране привлекают заключенных к работе шахтерами, более 300 тыс. потребителей обесточены

отключение света Фото: pixabay
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о том, что власти начали привлекать заключенных к работе шахтерами на фоне дефицита рабочей силы, сообщает Zakon.kz.
  • Нидерланды стали шестой страной, с которой Украина начала консультации по разработке двустороннего соглашения о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.
  • Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
  • Более 300 тыс. потребителей в 14 регионах Украины обесточены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.
  • Венгрия получила из России очередную партию ядерного топлива для АЭС в Пакше по маршруту через Болгарию и Румынию в обход Украины. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в 2023 году это уже третья партия ядерного топлива, изготовленного на предприятиях Росатома и доставленного на атомную станцию на берегу Дуная.
  • Турция на встрече по Украине на Мальте 28-29 октября вновь выступит с инициативой посредничества в урегулировании украинского конфликта, предложив создать "стол мира" в Стамбуле. Об этом пишет газета Yeni Şafak, отмечая, что турецкая сторона также заявит о несостоятельности усилий по урегулированию на Украине без участия во встречах, подобных мальтийской, России.
  • Глава Минобороны Украины Рустем Умеров обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином ход боевых действий, в частности, ситуацию в Авдеевке. Об этом сообщается на странице военного ведомства Украины в Facebook.
  • Владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск в пятницу заинтересовался вопросом о преследуемых Украиной священниках, комментируя видео американского журналиста Такера Карлсона. В описании к видео говорится, что "из всех преступлений (президента США) Джо Байдена" поддержка правительства Украины, сажающего священников в тюрьмы, может быть "самой показательной".
  • Жительницу Волынской области Украины приговорили к пяти годам лишения свободы за кражу сала, сообщил украинский телеканал "ТСН".
  • Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начал консультации с Нидерландами по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности, сообщили в пресс-службе администрации Зеленского.
  • Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс предложение министра земледелия Арманда Краузе обсудить на уровне ЕС вопрос об ограничении импорта российского зерна.
  • Забор, который установили в Финляндии на границе с Россией решили улучшить после шквала критики его прочности. Об этом заявил руководитель проекта Исмо Курки.
  • Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что считает правильным из соображений нацбезопасности принудительно выкупить недвижимость, которую приобрели граждане России после массового переезда в Грузию.

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