Ситуация в Украине: в стране привлекают заключенных к работе шахтерами, более 300 тыс. потребителей обесточены

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Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о том, что власти начали привлекать заключенных к работе шахтерами на фоне дефицита рабочей силы, сообщает Zakon.kz.

Нидерланды стали шестой страной, с которой Украина начала консультации по разработке двустороннего соглашения о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.



Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Более 300 тыс. потребителей в 14 регионах Украины обесточены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

Венгрия получила из России очередную партию ядерного топлива для АЭС в Пакше по маршруту через Болгарию и Румынию в обход Украины. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в 2023 году это уже третья партия ядерного топлива, изготовленного на предприятиях Росатома и доставленного на атомную станцию на берегу Дуная.

Турция на встрече по Украине на Мальте 28-29 октября вновь выступит с инициативой посредничества в урегулировании украинского конфликта, предложив создать "стол мира" в Стамбуле. Об этом пишет газета Yeni Şafak, отмечая, что турецкая сторона также заявит о несостоятельности усилий по урегулированию на Украине без участия во встречах, подобных мальтийской, России.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином ход боевых действий, в частности, ситуацию в Авдеевке. Об этом сообщается на странице военного ведомства Украины в Facebook.

Владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск в пятницу заинтересовался вопросом о преследуемых Украиной священниках, комментируя видео американского журналиста Такера Карлсона. В описании к видео говорится, что "из всех преступлений (президента США) Джо Байдена" поддержка правительства Украины, сажающего священников в тюрьмы, может быть "самой показательной".

Жительницу Волынской области Украины приговорили к пяти годам лишения свободы за кражу сала, сообщил украинский телеканал "ТСН".

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начал консультации с Нидерландами по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности, сообщили в пресс-службе администрации Зеленского.

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс предложение министра земледелия Арманда Краузе обсудить на уровне ЕС вопрос об ограничении импорта российского зерна.

Забор, который установили в Финляндии на границе с Россией решили улучшить после шквала критики его прочности. Об этом заявил руководитель проекта Исмо Курки.

Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что считает правильным из соображений нацбезопасности принудительно выкупить недвижимость, которую приобрели граждане России после массового переезда в Грузию. Читайте также МИД Израиля отозвал послов страны из Турции после заявлений Эрдогана Иранская девочка умерла после предполагаемого нападения со стороны полиции нравов Израиль заявил о 150 пораженных целях в Газе

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