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Наука и технологии

Эксперты утверждают о возможном существовании внеземной жизни на Венере

Внеземная жизнь может существовать на Венере, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 01:50 Фото: pixabay
Специалисты из Польши, Великобритании и США заявили о том, что в атмосфере Венеры, где бушуют облака из концентрированной серной кислоты, может существовать молекула, напоминающая ДНК и потенциально способная играть роль "носителя жизни", сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Science Advances, в отличие от земной жизни, зависящей от воды, предполагаемая венерианская форма могла бы использовать агрессивную кислоту как растворитель.

"Принято считать, что концентрированная серная кислота убивает всю органику. Но мы доказали, что это не совсем так", – сказал ведущий автор исследования доктор Януш Юранд Пентковски из Вроцлавского политехнического университета.

Издание отмечает, что идея о возможной жизни в столь экстремальных условиях, ранее уже обсуждалась учеными после обнаружения фосфина и аммиака в атмосфере Венеры – веществ, которые на Земле связывают с биологической активностью. Новая работа углубляет эти предположения, предлагая молекулярную основу, на которой может быть построена иная форма жизни.

"Если PNA, молекула, похожая на ДНК, может выживать в этих условиях, это по-настоящему удивительно. Это может быть ключом к пониманию того, как может выглядеть жизнь в других уголках Вселенной", – добавил соавтор исследования доктор Уильям Бейнс из Кардиффского университета.

Между тем, эксперты уточняют, что при температуре выше 50°C PNA уже нестабилен. А температура в облаках Венеры колеблется от 0 °C до 100 °C. Следующая цель ученых – создать полимер, устойчивый к кислоте во всем этом диапазоне и способный выполнять роль "ДНК для внеземной жизни".

Ранее сообщалось, что жители некоторых регионов Казахстана имели шанс наблюдать необычные ракурсы Венеры, что бывает лишь раз в восемь лет.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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