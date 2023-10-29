Врачи бьют тревогу: парниковые эффекты серьезно угрожают здоровью населения Земли

Мировое сообщество врачей выступило с заявлением, в котором призывает страны как можно скорее перейти к зеленой энергетики, так как добыча и использование топлива серьезно ухудшает здоровье всего населения планеты, сообщает Zakon.kz.

Медицинские организации Канады, Австралии, Индии, Великобритании и нескольких стран Европы подписали обращение, в котором призывают правительства стран мира отказаться от добычи и использования добытого топлива. Медицинские работники призывают переходить на возобновляемые источники энергии, чтобы сохранить здоровье жителей планеты, передает The Guardian.

Обращение было опубликовано в субботу, 28 октября. Его подписали 39 ведущих медицинских организации мира.

"Мы, семейные врачи, врачи и медицинские работники всего мира, призываем мировых лидеров принять срочные меры для защиты здоровья населения планеты от климатического кризиса", – сказано в обращении.

Директор Всемирной организации здравоохранения по вопросам окружающей среды, изменения климата и здравоохранения Мария Нейра говорит, что загрязнение воздуха является причиной более семи миллионов преждевременных смертей каждый год.

"Изменение климата было определено как потенциально величайшая проблема здравоохранения 21 века", – сказала Мария Нейра.

Парниковый эффект, который приводит к глобальному потеплению на Земле, в том числе провоцируют автомобили на традиционном топливе. Кроме того, на температуру планеты влияет разработка месторождений, отмечают врачи.

"Если мы хотим ограничить потепление до 1,5°С и остановить эскалацию чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, мы должны положить конец распространению ископаемого топлива", – говорится в обращении.

Ранее ученые выяснили, что ледники Антарктиды начнут таять быстрее, чем это предполагалось ранее, показали последние исследования ученых. Виной тому глобальное потепление, которое ускорит повышение уровня мирового океана.