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Уголовное дело возбудили из-за массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

Дагестан Фото: скриншот видео
Главк МВД по Северному Кавказу заявил о том, что из-за ситуации в аэропорту Махачкалы возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ "Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", – говорится в сообщении.

Уточняется, что все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут задержаны и привлечены к ответственности, заявили в ГУ МВД по СКФО. Также к уголовной ответственности привлекут подстрекающих к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни.

Ранее сообщалось, что в Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива.

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