По делу о массовых беспорядках в Махачкале задержаны 83 человека

В МВД России сообщили, что в Махачкале задержали 83 участника беспорядков в аэропорту, передает Zakon.kz

Как пишет "Известия", полицейские после беспорядков в Дагестане провели более 50 обысков, изъяты оргтехника и телефоны.

Оперативная обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин заявил что массовые беспорядки, которые происходили накануне в Махачкале, инспирированы в том числе через социальные сети с участием Украины и руками агентуры специальных служб Запада. Комментируя беспорядки в Дагестане, он заявил, что нельзя "помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи".

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.

По данным Минздрава в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы ранены 20 человек. Сообщение о смерти полицейского после беспорядков медиками было опровергнуто.