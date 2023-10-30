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Когда заработает аэропорт Махачкалы, который взяли штурмом

Когда заработает аэропорт Махачкалы, который взяли штурмом Фото: mcx.aero
Аэропорт Махачкалы, в котором накануне, 29 октября 2023 года, произошли беспорядки, заработает 31 октября. Об этом рассказали в Росавиации – Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ, сообщает Zakon.kz.

В Росавиации уточнили, что период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 2:59 (5:59 по времени Астаны) 31 октября 2023 года "в связи со стабилизацией ситуации в аэропорту".

"Подчеркиваем: открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории!" – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале федерального агентства.

29 октября 2023 года в Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива. Сотни людей собрались в воздушной гавани, чтобы "найти евреев".

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