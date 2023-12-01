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В Дагестане вынесены приговоры 240 участникам погромов в аэропорту Махачкалы

В Дагестане вынесены приговоры 240 участникам погромов в аэропорту Махачкалы Фото: скриншот
240 участников массовых беспорядков, которые произошли 29 октября в международном аэропорту Махачкалы, получили наказание в виде административных арестов, штрафов и обязательных работ, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева, передает ТАСС.

"Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях. Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от одних до десяти суток, на 94 наложен административный штраф от 3000 до 10 000 руб., 42 назначены обязательные работы", – сказала Мамаева.

Наказания были вынесены по статьям 19.3 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), 20.1 (мелкое хулиганство) и 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвались около 200 человек на фоне посадки самолета из Тель-Авива. В ходе столкновений с ними пострадали девять сотрудников полиции. Всего, по данным минздрава Дагестана, пострадали свыше 20 человек, состояние двоих из них оценивалось как крайне тяжелое.

Росавиация временно закрыла аэропорт, некоторые самолеты были перенаправлены на посадку в другие аэропорты. 

На следующий день после инцидента глава Дагестана признался, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале

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