Останки заложницы Шири Бибас передали Израилю
Как пишет газета The Times of Israel, ХАМАС подтвердила, что останки принадлежат похищенной Шири Бибас. Они отправлены для опознания в Центр судебной медицины в Тель-Авиве.
Отмечается, что армия обороны Израиля ситуацию еще не комментировала.
7 октября 2023 года при нападении на Израиль, во время резни в Нир-Озе, палестинская исламистская террористическая организация ХАМАС похитила израильско-аргентинскую семью Бибас из четырех человек. Младший ребенок, девятимесячный Кфир, стал самым юным из заложников.
При резне террористами были убиты родители матери семьи Шири Бибас – 67-летний Йоси Зильберман и его 63-летняя жена Маргит, а также пес Бибасов. Попытки Израиля освободить оставшихся членов семьи во время первого прекращения огня между Израилем и ХАМАС не увенчались успехом. ХАМАС ранее заявляла об их смерти в результате израильского авиаудара.
В ходе второго прекращения огня, 1 февраля 2025 года, отец семьи, Ярден Бибас, был обменян на палестинских заключенных и возвращен в Израиль. Тела его сыновей, Ариэля и Кфира, 20 февраля 2025 года были также обменяны ХАМАС на осужденных палестинских заключенных, находившихся в израильских тюрьмах.
19 января 2025 года соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу. В рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 – за каждого военнослужащего.
20 февраля стало известно, сколько заложников удерживает ХАМАС в секторе Газа.