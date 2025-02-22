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Мир

Останки заложницы Шири Бибас передали Израилю

тело заложницы Шири Бибас передали Израилю, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 11:57 Фото: freepik
Международный комитет Красного Креста (МККК) передал Израилю предполагаемое тело заложницы Шири Бибас, похищенной боевиками палестинской радикальной группировки ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Times of Israel, ХАМАС подтвердила, что останки принадлежат похищенной Шири Бибас. Они отправлены для опознания в Центр судебной медицины в Тель-Авиве.

Отмечается, что армия обороны Израиля ситуацию еще не комментировала.

7 октября 2023 года при нападении на Израиль, во время резни в Нир-Озе, палестинская исламистская террористическая организация ХАМАС похитила израильско-аргентинскую семью Бибас из четырех человек. Младший ребенок, девятимесячный Кфир, стал самым юным из заложников.

При резне террористами были убиты родители матери семьи Шири Бибас – 67-летний Йоси Зильберман и его 63-летняя жена Маргит, а также пес Бибасов. Попытки Израиля освободить оставшихся членов семьи во время первого прекращения огня между Израилем и ХАМАС не увенчались успехом. ХАМАС ранее заявляла об их смерти в результате израильского авиаудара.

В ходе второго прекращения огня, 1 февраля 2025 года, отец семьи, Ярден Бибас, был обменян на палестинских заключенных и возвращен в Израиль. Тела его сыновей, Ариэля и Кфира, 20 февраля 2025 года были также обменяны ХАМАС на осужденных палестинских заключенных, находившихся в израильских тюрьмах.

19 января 2025 года соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу. В рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 – за каждого военнослужащего.

20 февраля стало известно, сколько заложников удерживает ХАМАС в секторе Газа.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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