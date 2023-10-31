Юлии Чичериной заочно грозит пожизненное, у Коломойского забрали аэропорт в Днепре – ситуация в Украине
Фото: Instagram/julia_chicherina
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила российской исполнительнице Юлии Чичериной обвинения еще по трем статьям Уголовного кодекса. В стране ей грозит пожизненное заключение, сообщает Zakon.kz.
- Верховный суд Украины окончательно постановил передать под контроль государства аэропорт города Днепра, около 20 лет находившийся в управлении компании, принадлежащей бизнесмену Игорю Коломойскому, который ныне находится под стражей по обвинению в коррупции.
- Многие жители подконтрольного Киеву города Константиновка и его окрестностей враждебно относятся к украинским военнослужащим, пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на врача из 3-й штурмовой бригады ВСУ.
- Памятник русскому поэту Александру Пушкину был демонтирован во вторник в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
- Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что госсекретарь США Энтони Блинкен не беспокоится о психике сына, который на Хэллоуин нарядился в костюм кровавого диктатора Владимира Зеленского.
- Гранты и льготное финансирование от ЕС и США почти на 2,8 млрд долларов поступили в октябре в бюджет Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.
- Украинские власти планируют потратить на реставрацию и золочение куполов Софийского собора в центре Киева 2 млн долларов, однако в Госаудитслужбу уже поступили жалобы на нецелесообразную растрату бюджетных средств. Об этом свидетельствуют данные украинской системы публичных закупок Prozorro.
- Активисты Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм святого апостола Иоанна Богослова в селе Бережонка Черновицкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
- Венгрия не поддержит намерение Украины присоединиться к Европейскому союзу до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил журналистам, что республика выступает за единство государств – членов Вишеградской группы (региональное объединение в ЕС, состоящее из Словакии, Чехии, Венгрии и Польши) в вопросе формирования бюджета Евросоюза и отвергает из-за поддержки Украины урезание фондов ЕС, предназначенных для финансирования фермеров и устранения социально-экономического неравенства между странами сообщества.
- Авторитарный стиль принятия решений украинского президента Владимира Зеленского имеет негативные последствия для страны. Такое мнение выразил экс-министр внутренних дел (2005-2006, 2007-2010), бывший генеральный прокурор Украины (2016-2019) Юрий Луценко в интервью германской газете Welt.
- Опубликованная накануне в американском журнале Time статья, в которой утверждается, что Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, является личным мнением обозревателя. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
- Порядка 100 граждан Украины ежедневно получают отказ в выезде из страны, так как не имеют документов или не подпадают под условия пересечения границы. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко.
- Также он заявил, что получил информацию от коллег из Варшавы о том, что польские перевозчики планируют заблокировать пункты пропуска с 3 ноября и до конца года.
- Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
- В честь Международного дня Черного моря Зеленский встретился с защитниками Украины и вручил им государственные награды.
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