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Девочка умерла в Германии после лечения зуба: врачу грозит пожизненный срок

врачи, медики, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 13:08 Фото: pixabay
Анестезиологу в Германии грозит пожизненное заключение – по его вине умерла четырехлетняя девочка после посещения зубного врача, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года, когда доктор В., работавший анестезиологом, в стоматологической клинике в Кронберге (Гессен) ввел четырем детям сильно загрязненное успокоительное средство, пишет Bild.

Одной из детей была Эмилия – девочка во время игры сломала себе зуб, и ее родителям пришлось обратиться к дантисту. Ребенок умер от заражения крови.

"Прокурор утверждает, что доктор В. помешал своевременному оказанию ей медицинской помощи, что и привело к трагедии. Остальные дети остались живы, но получили различные травмы. Прокурор потребовал пожизненное заключение по обвинению в убийстве путем бездействия", – сообщает издание.

Согласно обвинению, чтобы скрыть свои действия и серьезные недостатки в гигиене, доктор якобы сознательно не отправил детей в клинику, несмотря на их критическое состояние. Прокурор утверждает, что он сделал это, чтобы избежать выявления заражения крови, так как по прошествии времени его труднее обнаружить. Кроме того, обвинение считает, что отказ от помощи детям в тяжелом состоянии был попыткой убийства, поэтому врачу предъявлены обвинения в покушении на убийство еще троих маленьких пациентов.

"Из судебного разбирательства также выяснилось, что доктор В. ранее привлекался к ответственности. В 2019 году его признали виновным в гибели пациентки в Мангейме. Тогда он погрузил женщину среднего возраста в общую анестезию, но не контролировал должным образом ее жизненные показатели. Когда пациентка потеряла сознание, доктор слишком поздно вызвал скорую помощь, что также привело к трагическим последствиям", – добавили в издании.

Ранее врачи перечислили самые популярные ошибки в уходе за зубами. Оказалось, что многие люди неправильно используют ирригатор, а также увлекаются зубочистками.

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