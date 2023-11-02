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Казнить людей в Иране стали на 30% чаще

Казнить людей в Иране стали на 30% чаще Фото: pxhere
В Иране стали чаще выносить смертные приговоры и казнить людей. Согласно новому отчету ООН, количество казней в стране выросло почти на треть, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 2 ноября, в свежем отчете ООН говорится, что только за первые семь месяцев 2023 года в Иране казнили 419 человек. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, ситуация с соблюдением прав человека в Иране стремительно ухудшается. Это во многом связано с разгоном митингов, которые прошли в стране после гибели 22-летней Махсы Амири в сентябре 2022 года. Молодая женщина умерла после того, как ее жестко задержала полиция нравов за отсутствие хиджаба. За участие в протестах, разгоревшихся после смерти Амири, задержали около 22 тыс. человек и казнили как минимум семерых. По словам Гутерриша, казненные не получили подобающей юридической помощи и, вероятно, подвергались пыткам.

Еще 239 человек казнили в Иране с начала года по обвинениям, связанным с наркоторговлей. Это на 98% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Антониу Гутерриш призвал Иран немедленно прекратить исполнение смертных приговоров, отменить смертную казнь и выпустить из тюрем всех "несправедливо заключенных" – правозащитников, юристов, журналистов, а также женщин и девочек, которых задержали за отказ надевать хиджаб. Генсек ООН также попросил иранские власти соблюдать международные нормы и стандарты при обеспечении безопасности на мирных протестах, гарантировать права граждан на собрания и на справедливое правосудие.

Ранее сообщалось, что девочка-подросток в Иране умерла после задержания полицией нравов. Полицейские схватили ее на станции метро из-за отсутствия хиджаба. Девочку госпитализировали с повреждением головного мозга, она впала в кому и уже не пришла в сознание.

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