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Мир

В Иране казнили 24-летнюю женщину, защищавшуюся от насилия

В Иране казнили 24-летнюю женщину, защищавшуюся от мужа, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 18:28 Фото: magnific.com
В центральной тюрьме Казвина в Иране была приведена в исполнение казнь 24-летней Марзие Найери. Женщину приговорили к смертной казни за умышленное убийство мужа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание NCRI Women Committee со ссылкой на правозащитников, шесть лет назад Найери, которой тогда было 17 лет, семья вынудила выйти замуж. По ее словам, супруг и его деловой партнер пытались совершить над ней сексуальное насилие. Найери заявила, что нанесла мужчинам удары кухонным ножом, защищаясь, однако суд не признал ее действия самообороной.

Официальные и государственные СМИ Ирана на момент публикации о казни не сообщали.

По данным Комитета женщин Национального совета сопротивления Ирана, Найери стала 20-й женщиной, казненной в стране с начала 2026 года. Правозащитники утверждают, что с 2007 года в Иране были казнены как минимум 348 женщин.

Ранее сообщалось, что власти Сирии приговорили Башара Асада к смертной казни.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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