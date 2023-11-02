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В Сети появились кадры с ночной прогулки Макрона по Самарканду

В Сети появились кадры с ночной прогулки Макрона по Самарканду Фото: president.uz
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ночь на 2 ноября 2023 года, после официального визита в Казахстан, прибыл Узбекистан. До официальных переговоров французский лидер успел прогуляться по ночному Самарканду, сообщает Zakon.kz.

Кадры с ночной прогулки по Самарканду Эмманюэля Макрона с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым были опубликованы в Instagram узбекского лидера.

1 ноября 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон совершил свой первый официальный визит в Казахстан, где провел переговоры с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, а также принял участие в бизнес-форуме.

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В ночь на 2 ноября Эмманюэль Макрон с официальным визитом прибыл в Узбекистан.

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