Макрон пообщался с легендарным вождем индейского племени

6 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон переговорил с предводителем племени Каяпо Раони Метуктире, сообщает Zakon.kz.

Предводитель племени Каяпо проживает в защищенной резервации в Бразилии и является одной из наиболее уважаемых и влиятельных фигур в защите Амазонского леса и прав коренных народов. Он родился в 1932 году и стал глобальной иконой борьбы за сохранение тропических лесов, за что был номинирован на Нобелевскую премию мира. Раони Метуктире известен своим традиционным внешним видом, включая губную пластину и головной убор.

Видео разговора с легендарным вождем, Макрон разместил у себя в соцсетях.

"На связи с вождем Раони перед прибытием в Белен", – подписал видео на своей странице в X президент Франции.

En ligne avec le Cacique Raoni avant d’arriver à Belém. pic.twitter.com/CACiwXaJHc — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2025

С 10 по 21 ноября в бразильском Белене пройдет крупнейший климатический саммит COP30. Он соберет около 50 тыс. участников, включая мировых лидеров.

