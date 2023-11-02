В Кыргызстане уволят 202 чиновников за связь с криминальным авторитетом

ГКНБ установил 202 чиновника, связанных с Камчы Кольбаевым и Райымбеком Матраимовым. Об этом заявил председатель госкомитета Камчыбек Ташиев, сообщает Zakon.kz.

По словам главы ГКНБ, борьба с организованной преступностью будет усилена, сообщает Kaktus.media.

К ответственности привлекут и чиновников, которые так или иначе были связаны с Камчы Кольбаевым и Райымбеком Матраимовым.

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"Мы постоянно говорим о борьбе с ОПГ, ужесточении контроля, но сегодняшняя работа отличается по форме и идее. Мы все объявили, что отныне в Кыргызстане не будет организованной преступности. Мы должны сдержать свое слово. Приведу один пример. Недавно мы по всей республике установили госслужащих, которые имеют причастность к ОПГ, нарушениям закона. Мы установили 92 чиновника, которые имеют отношение к Райымбеку Матраимову. Установили 60 чиновников, имеющих отношение к Кольбаеву. Кроме этого, установили 50 сотрудников таможенной службы. Таким образом, 202 госслужащих уволят со службы за связи криминалом, организованной преступностью и коррупционерами". Камчыбек Ташиев

Он отметил, что такая масштабная работа ведется в рамках чистки госорганов. Члены ОПГ не должны быть сотрудниками районных администраций, министерств, заключил глава ГКНБ

