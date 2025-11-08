#Народный юрист
Мир

В Кыргызстане подготовили список тех, кто грабил страну

здание, Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 10:32 Фото: pexels
Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что составлен список тех, кто незаконно присваивал государственное имущество. Около 70 процентов разграбленного уже возвращено, сообщает Zakon.kz.

Ташиев подчеркивает, что разграбление имущества происходило в основном двумя способами.

"Вся инфраструктура и промышленность страны под предлогом приватизации фактически были переданы различным лицам почти даром. Заводы, фабрики, автобазы, земельные участки – все это доставалось людям не для того, чтобы возродить производство и создать рабочие места, а ради личного обогащения. Так в стране появилась прослойка людей, которые разбогатели за счет народа. Сотни, а может, и тысячи человек стали состоятельными, тогда как миллионы граждан и само государство оставались бедными", – цитирует главу ГКНБ издание Kaktus.media.

В продолжении он отмечает, что позже эта "акция" продолжилась.

"Люди стали приходить к власти лишь для того, чтобы присвоить народное богатство. Будь то должность мэра, акима, губернатора или министра – на эти посты шли не служить, а зарабатывать. Все хорошо помнят времена, когда государственные должности фактически продавались, и каждая имела свою ставку. Те, кто покупал эти посты, стремились как можно скорее вернуть затраченные средства, грабя бюджет. Например, если на строительство государством выделялось 100 сомов, то 50-60 из них оседали в чужих руках. В итоге не было ни новых объектов, ни развития, а народ беднел. Армия и государственные институты слабели, зато на госслужбе появлялись богачи и коррупционеры".Камчыбек Ташиев

Он добавил, что одна из главных задач, которую президент Садыр Жапаров поставил перед правоохранительными органами и перед ним лично, – это возврат награбленного и восстановление народного богатства.

"Мы составили список тех, кто незаконно присвоил государственное имущество, и один за другим объекты возвращаются в собственность государства. На сегодняшний день возвращено около 70% награбленного", – подытожил Ташиев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 10:32
Кыргызстан представил государственную криптовалюту KGST

24 октября мы сообщали, что снежный барс официально стал символом Кыргызстана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
