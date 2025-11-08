В Кыргызстане подготовили список тех, кто грабил страну
Ташиев подчеркивает, что разграбление имущества происходило в основном двумя способами.
"Вся инфраструктура и промышленность страны под предлогом приватизации фактически были переданы различным лицам почти даром. Заводы, фабрики, автобазы, земельные участки – все это доставалось людям не для того, чтобы возродить производство и создать рабочие места, а ради личного обогащения. Так в стране появилась прослойка людей, которые разбогатели за счет народа. Сотни, а может, и тысячи человек стали состоятельными, тогда как миллионы граждан и само государство оставались бедными", – цитирует главу ГКНБ издание Kaktus.media.
В продолжении он отмечает, что позже эта "акция" продолжилась.
"Люди стали приходить к власти лишь для того, чтобы присвоить народное богатство. Будь то должность мэра, акима, губернатора или министра – на эти посты шли не служить, а зарабатывать. Все хорошо помнят времена, когда государственные должности фактически продавались, и каждая имела свою ставку. Те, кто покупал эти посты, стремились как можно скорее вернуть затраченные средства, грабя бюджет. Например, если на строительство государством выделялось 100 сомов, то 50-60 из них оседали в чужих руках. В итоге не было ни новых объектов, ни развития, а народ беднел. Армия и государственные институты слабели, зато на госслужбе появлялись богачи и коррупционеры".Камчыбек Ташиев
Он добавил, что одна из главных задач, которую президент Садыр Жапаров поставил перед правоохранительными органами и перед ним лично, – это возврат награбленного и восстановление народного богатства.
"Мы составили список тех, кто незаконно присвоил государственное имущество, и один за другим объекты возвращаются в собственность государства. На сегодняшний день возвращено около 70% награбленного", – подытожил Ташиев.
