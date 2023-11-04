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Число погибших при землетрясении в Непале превысило 120 человек

землетрясение Фото: Zakon.kz
По меньшей мере 128 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,4, потрясшего западный Непал, сообщает Zakon.kz.

По данным государственного телевидения Непала, более 140 человек получили ранения в районах Джаджаркот и Рукум на западе Непала, пишет India Today.

В канцелярии премьер-министра Непала Пушпы Камаля Дахала заявили, что все три органа безопасности страны были мобилизованы для немедленного спасения и оказания помощи раненым.

Пока спасатели обыскивали горные деревни, где произошло землетрясение, официальные лица предупредили, что число погибших, вероятно, возрастет.

Землетрясение произошло около полуночи по местному времени, когда люди спали. Подземные толчки также ощущались в столице Индии Нью-Дели, расположенной за сотни километров от города.

Предыдущее мощное землетрясение в Непале силой 7,8 балла произошло в 2015 году, оно унесло жизни более 12 000 человек и повредило около 1 миллиона построек в горной стране.

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