Число жертв крупного землетрясения в Непале выросло до 157

По последним данным от властей страны, по меньшей мере 157 погибли при мощнейшем за последние годы землетрясении магнитудой 6,4, которое обрушилось на запад Непала в пятницу, сообщает Zakon.kz.

По данным государственного телевидения Непала, которые озвучили вечером в субботу, число жертв подземных толчков увеличилось до 157. Еще 140 человек в двух западных районах страны получили травмы, передает India Today.

В МВД страны отметили, что сообщения о пострадавших продолжают поступать, в том числе и из регионов, соседних с эпицентром землетрясения. Всех пострадавших вывозят в больницы в пригороде столицы страны.

Поздним вечером 4 ноября два западных региона Непала пострадали от мощного землетрясения. Подземные толчки стали вторым по мощности стихийным бедствием с 2015 года, когда погибли 1200 человек в горных районах страны.