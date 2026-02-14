#Казахстан в сравнении
Иерусалим в День всех влюбленных стал лидером по загрязнению воздуха в мире

14 февраля в Иерусалиме эксперты зафиксировали плохое качество воздуха: индекс качества воздуха (AQI) превысил 500, что делает город самым загрязненным среди крупных городов мира на сегодняшний день, сообщает Zakon.kz.

По информации IQAir, концентрации PM2.5 чрезвычайно высоки, значительно превышая годовую норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), создавая густой смог и крайне опасные условия для здоровья жителей.

"Такая опасная загрязненность воздуха может нарушать функцию легких и повышать риски для здоровья даже у здоровых людей, не говоря уже о детях, пожилых людях и людях с респираторными или сердечно-сосудистыми заболеваниями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние воздуха может быстро меняться в течение дня. Хотя сегодня качество воздуха исключительно плохое, долгосрочные данные показывают, что это не является нормой. Ранее в городе фиксировали "умеренное" загрязнение. Хотя это значение все еще в три раза превышает годовую норму ВОЗ, оно указывает на то, что уровни загрязнения обычно значительно ниже сегодняшнего экстремального эпизода.

Ранее синоптики Казахстана предупредили о непогоде в воскресенье.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
