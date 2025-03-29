Сильное землетрясение в Мьянме: число жертв выросло до 694 человек
По данным Геологической службы США (USGS), по меньшей мере 14 афтершоков произошло в Мьянме после вчерашнего мощного землетрясения. В соседнем Таиланде метеорологический департамент Королевства зарегистрировал 77 афтершоков.
Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличивается с каждым часом и уже достигло 694 человек, а тех, кто получил ранения, – 1670, пишет Agence France-Presse (AFP).
နိုင်ငံတကာတိုင်းပြည်များနှင့် အဖွဲ့အစည်း များအနေဖြင့် ငလျင်ဒဏ်ခံစားကြရသော မြန်မာ ပြည်သူလူထုအား လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီများပေးပို့ ကူညီကြပါရန် NUG အစိုးရက မေတ္တာရပ်ခံ— Thanlwin Myanmar Media (@DDayNews124968) March 28, 2025
Wesite Link – https://t.co/x73V8s9nbA pic.twitter.com/stDiKFdCU0
Подземные толчки магнитудой 7,7 произошли в 12:50 по местному времени (11:20 по времени Астаны) в центральной части страны.
Власти Таиланда заявили, что от землетрясения погибли шесть человек, 22 получили ранения и 101 пропал без вести на трех строительных площадках, включая рухнувшую высотку.
စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေကြီး— Moe Gyi (@Moe201980) March 28, 2025
နိုးထလာ!!!
၂၈/၃/၂၀၂၅
နောက်ဆက်တွဲ ၆.၄ မြန်မာ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး pic.twitter.com/cv3EjEiYde
По мнению спасателей, число жертв и пострадавших еще вырастет. Работы по поискам людей, которые могут оставаться под завалами, продолжались ночью, несмотря на многочисленные афтершоки.
အခုဏလေးတင် မြန်မာ မှာ ငလျင်လှုပ်သွား တာ အိမ်တွေ ပါ ပြို။ ၂၈/၃/၂၀၂၅ pic.twitter.com/ucU9TdYIYA— 🇲🇲🇺🇦 Reject Military Coup 🇲🇲🇺🇦 (@oo84047709) March 28, 2025
О том, как жители Бангкока пережили землетрясение, Zakon.kz рассказала казахстанка.
29 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения.