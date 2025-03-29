Сильное землетрясение в Мьянме: число жертв выросло до 694 человек

В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Толчки ощущались в Китае и Таиланде. Власти Мьянмы сообщили о 694 погибших и 1670 пострадавших, но спасатели говорят, что жертвами стихийного бедствия могли стать сотни людей, сообщает Zakon.kz.

По данным Геологической службы США (USGS), по меньшей мере 14 афтершоков произошло в Мьянме после вчерашнего мощного землетрясения. В соседнем Таиланде метеорологический департамент Королевства зарегистрировал 77 афтершоков.

Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличивается с каждым часом и уже достигло 694 человек, а тех, кто получил ранения, – 1670, пишет Agence France-Presse (AFP).

Подземные толчки магнитудой 7,7 произошли в 12:50 по местному времени (11:20 по времени Астаны) в центральной части страны.

Власти Таиланда заявили, что от землетрясения погибли шесть человек, 22 получили ранения и 101 пропал без вести на трех строительных площадках, включая рухнувшую высотку.

По мнению спасателей, число жертв и пострадавших еще вырастет. Работы по поискам людей, которые могут оставаться под завалами, продолжались ночью, несмотря на многочисленные афтершоки.

О том, как жители Бангкока пережили землетрясение, Zakon.kz рассказала казахстанка.

29 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения.