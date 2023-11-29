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16-летний сын Кадырова получил должность при Минобороны Чечни

16-летний сын Кадырова получил должность при Минобороны Чечни Фото: T.me/adelimkhanov_95
Адам Кадыров, 16-летний сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, назначен куратором батальона, входящего в состав министерства обороны, сообщает Zakon.kz.

28 ноября нового куратора батальона имени Шейха Мансура представили личному составу. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Адам Делимханов.

Назначение на новую должность стало "закономерным результатом значительных заслуг Адама (Кадырова)", отметил Делимханов в сообщении. Он отметил, что в ходе торжественной части Адаму Кадырову вручили звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура. Звезда под номером один ранее была вручена отцу нового куратора батальона ранее.

Адаму Кадырову 24 ноября исполнилось 16 лет. К своим годам он занимает должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, на которую был назначен в начале ноября. Старший сын главы Чеченской республики к своему 18-летию стал первым замминистра Чечни по физкультуре, спорту и молодежной политике.

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