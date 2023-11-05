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Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции

Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции Фото: скриншот
Мужчина держал в заложниках собственную дочь и требовал позволить ему вылететь с ней в Турцию. Переговоры шли 18 часов, сообщает Zakon.kz.

Вооруженный мужчина, который проник в аэропорт Гамбурга и держал в заложниках четырехлетнюю дочь, сдался полиции. Переговоры длились более 18 часов, все это время аэропорт был закрыт для всех рейсов. Полиция сообщает, что девочка жива и здорова, пишет Euronews.

5 ноября стало известно, что мужчина протаранил шлагбаум и выехал на летное поле, остановившись у одного из самолетов Turkish Airlines.

Он требовал пустить его с дочерью на борт самолета, чтобы вылететь в Турцию. Предполагается, что инциденту предшествовал спор об опеке над девочкой: его жена сообщила в полицию, что тот забрал ребенка и едет в аэропорт.

Cообщалось, что мужчина произвел несколько выстрелов, а также бросил из окна машины две бутылки с зажигательной смесью. При этом никто не пострадал.

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