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Дорогие часы едва не стоили мужчине жизни: подробности жестокого похищения

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 21:29 Фото: pexels
В Великобритании четверо мужчин получили более 30 лет тюрьмы за похищение человека, которого они связали скотчем и удерживали более 22 часов. Злоумышленники требовали у его знакомых дорогие часы и ювелирные украшения, угрожая расправой над заложником, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Liverpool Echo, инцидент произошел 28 марта текущего года, когда потерпевший приехал с партнершей в Ливерпуль для передачи заказа клиенту. Мужчину заманили в дом, повалили на пол и связали скотчем.

Затем злоумышленники увезли его на собственном авто и потребовали у его знакомых выкуп в виде часов и украшений, угрожая расстрелом.

"На следующий день аферисты успели снять со счета жертвы 15 200 фунтов стерлингов (около 10 млн тенге) и купили на них семь электробайков", – говорится в материалах дела.

Полицейские вычислили адрес и 29 марта провели штурм дома, где удерживали пленника. Заложника спасли, а все похищенное имущество, байки и украшения изъяли.

Суд вынес приговор участникам банды: 21-летний Патрик Грей получил 8 лет и 3 месяца тюрьмы, 21-летний Коннор Кенни – 7 лет и 7 месяцев, 22-летний Каллум Уолш и 23-летний Энтони Уайт – по 7,5 лет лишения свободы. Еще один фигурант, 47-летний Джозеф Патрик Нолан, отделался 12 месяцами условно за предоставление жилья для хранения наркотиков.

Детектив-констебль Ханна Стюарт подчеркнула, что преступники подвергли свою жертву ужасающим испытаниям.

"Более 22 часов мужчина жил в страхе перед расправой ради их финансовой выгоды. Наказание абсолютно справедливо – жесткий приговор станет сигналом, что легкие деньги не приносят ничего, кроме длительного тюремного срока", – отметила Стюарт.

Ранее в Индии 22-летний инженер инсценировал собственное похищение, используя изображения и видео, созданные искусственным интеллектом. Он отправлял родственникам фальшивые кадры, на которых якобы находился в плену и больнице, требуя деньги за свое освобождение.

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Канат Болысбек
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