В Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США
Протестующие против действий Израиля в секторе Газа приехали на автомобилях. Группе разрешили провести митинг в отведенном для этого месте на бульваре Сезаи Каракоча. Однако некоторые стали пробираться к военной базе через поле.
Полицейским пришлось применить слезоточивый газ против митингующих. В итоге силовики остановили активистов, передает местное издание NTV.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что он не поддерживает никаких контактов с руководством Израиля и непосредственно с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Турецкий лидер подчеркнул, что Иерусалим "совершил очень неверный шаг, которым омрачил собственное будущее". До этого он обвинил США в содействии преступлениям против человечности в секторе Газа.
Эрдоган указал на многочисленные случаи ударов по медицинским и общественным объектам в анклаве.
Турция 4 ноября отозвала посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. В частности, будет решаться вопрос о бесперебойной поставке гуманитарной помощи к территории, на которой разворачивается военный конфликт.