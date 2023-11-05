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В Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США

В Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США Фото: скриншот
Турецкие силовики использовали водометы против толпы, митингующей в поддержку Палестины, – они пытались прорваться к базе Инджирлик, на которой находятся военнослужащие США. Полицейские приняли меры безопасности, перекрыв улицы и проспекты вокруг базы США, сообщает Zakon.kz.

Протестующие против действий Израиля в секторе Газа приехали на автомобилях. Группе разрешили провести митинг в отведенном для этого месте на бульваре Сезаи Каракоча. Однако некоторые стали пробираться к военной базе через поле.

Полицейским пришлось применить слезоточивый газ против митингующих. В итоге силовики остановили активистов, передает местное издание NTV. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что он не поддерживает никаких контактов с руководством Израиля и непосредственно с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Турецкий лидер подчеркнул, что Иерусалим "совершил очень неверный шаг, которым омрачил собственное будущее". До этого он обвинил США в содействии преступлениям против человечности в секторе Газа.

Эрдоган указал на многочисленные случаи ударов по медицинским и общественным объектам в анклаве.

Турция 4 ноября отозвала посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. В частности, будет решаться вопрос о бесперебойной поставке гуманитарной помощи к территории, на которой разворачивается военный конфликт.

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