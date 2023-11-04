Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Эрдоган заявил, что не будет больше общаться с Нетаньяху

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: akorda.kz
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от дальнейшего общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа не воспринимает главу еврейского государства Биньямина Нетаньяху как своего собеседника.

"В настоящее время у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной. Конечно, он также общается с Палестиной и ХАМАС. Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули", - заявил он турецким журналистам.

По словам президента Турции, у страны не будет более никакого доверия к мировой системе, если Израиль не закончит и не будет привлечен к ответственности за действия, которые Эрдоган назвал "военными преступлениями и нарушением прав человека".

Материал по теме

МИД Израиля отозвал послов страны из Турции после заявлений Эрдогана

Ранее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвала международное сообщество объединить усилия для гуманитарий помощи Газе.

Читайте также

В Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США
В Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США
Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции
Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции
15-летний сын Кадырова получил должность в службе безопасности Чечни
15-летний сын Кадырова получил должность в службе безопасности Чечни
Мухит Турсынали
Нетаньяху Биньямин Эрдоган Реджеп Тайип Израиль Палестина Сектор Газа Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Мини-футбол Серебро ЧМ-2023
Казахстан уступил "золото" в драматичном финале ЧМ-2023 по мини-футболу
Сергей Лазарев трогательно обратился к сыну
Сергей Лазарев впервые показал новорожденного сына
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления