Эрдоган заявил, что не будет больше общаться с Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от дальнейшего общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа не воспринимает главу еврейского государства Биньямина Нетаньяху как своего собеседника.

"В настоящее время у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной. Конечно, он также общается с Палестиной и ХАМАС. Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули", - заявил он турецким журналистам.

По словам президента Турции, у страны не будет более никакого доверия к мировой системе, если Израиль не закончит и не будет привлечен к ответственности за действия, которые Эрдоган назвал "военными преступлениями и нарушением прав человека".

Материал по теме МИД Израиля отозвал послов страны из Турции после заявлений Эрдогана

Ранее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвала международное сообщество объединить усилия для гуманитарий помощи Газе.