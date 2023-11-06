Затонувший корабль с сокровищами на 20 млрд долларов хотят извлечь в Колумбии

Колумбия надеется ускорить процесс извлечения затонувших сокровищ трехвековой давности стоимостью до 20 млрд долларов, поскольку право собственности на них находится в юридической неопределенности из-за продолжающейся судебной тяжбы, сообщает Zakon.kz.

Президент Колумбии Густаво Петро приказал своей администрации как можно скорее извлечь со дна Карибского моря испанский галеон "Сан-Хосе", сообщает New York Post.



Петро хочет поднять на поверхность 62-пушечный трехмачтовый корабль до истечения срока своих полномочий в 2026 году. Он попросил создать государственно-частное партнерство для реализации этого проекта.

"Это один из приоритетов администрации Петро. Президент сказал нам, чтобы мы наращивали темпы". министр культуры Колумбии Хуан Давид Корреа

Однако неизвестно право собственности на огромные запасы золота, серебра и изумрудов, стоимость которых составляет от 4 до 20 млрд долларов.

Галеон "Сан-Хосе", на борту которого находилось 600 человек, затонул 8 июня 1708 года во время сражения с англичанами в войне за испанское наследство. Долгие годы это место оставалось легендой, поскольку его точное местонахождение было неизвестно.

В 1981 году американская компания Glocca Morra заявила, что обнаружила потерянные сокровища, и передала координаты Колумбии, пообещав, что получит половину богатства после его обнаружения.

В 2015 году тогдашний президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что военно-морские силы страны обнаружили затонувшее судно "Сан-Хосе" в другом месте на морском дне.

Колумбия так и не сообщила координаты последнего места гибели судна. В компании Glocca Morra считают, что в 2015 году власти Колумбии обнаружили часть того же поля обломков, что и найденные в 1981 году.

Компания подала иск к правительству Колумбии о возврате половины сокровищ, или, по ее оценке, 10 млрд долларов, в соответствии с американо-колумбийским соглашением о развитии торговли.