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Из-за смога в столице Индии закрыли школы и ограничили движение

Густой смог накрыл столицу Индии Фото: pixabay
В индийской столице Нью-Дели ввели ограничения на автомобильное движение, остановили стройки и отправили школьников на удаленное обучение из-за сильного загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает NBC News 7 ноября, власти Нью-Дели решились на экстренные меры из-за опасного уровня загрязнения воздуха. Город уже несколько дней окутан облаком густого смога, мешающего дышать и снижающего видимость на дорогах.

В понедельник 6 ноября индекс качества воздуха в индийской столице составлял в среднем 450 пунктов (оптимальные значения не превышают 100). В некоторых частях города уровень загрязнения еще выше, индекс доходит до 800 пунктов. Такой смог представляет реальную опасность для здоровья и может вызвать хронические заболевания.

Лейтенант-губернатор Дели Винай Кумар Саксена назвал ситуацию "крайне тревожной". Он призвал горожан без необходимости не выходить на улицу. Местные власти пытаются всеми способами снизить загрязнение воздуха. Они предупредили, что с 13 ноября введут ограничения для автомобилистов: ездить на машине с номером, заканчивающимся на четное число, можно будет только по четным датам, и наоборот. Такое правило в индийской столице впервые применили в 2016 году и с тех пор несколько раз вводили в качестве временной меры.


Начальные школы в Дели полностью закрыли до 10 ноября. Учеников 6-12 классов перевели на онлайн-обучение. В городе также рекомендовали временно остановить все стройки, а работодателям посоветовали по возможности позволить сотрудникам работать из дома.

Смог для Нью-Дели – привычное явление, он образуется каждый год. Но в 2023 году уровень загрязнения воздуха в индийской столице достиг невиданных масштабов. Ситуацию усложняет то, что сейчас крестьяне в окрестностях города жгут костры, расчищая поля – это продлится до 15 ноября. Кроме того, впереди индуистский праздник огня Дивали, который отмечают, зажигая свечи, лампы и костры – в этом году его будут отмечать 12 ноября. Зимой проблема может усугубиться.

Ранее Караганда попала в мировой рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом.

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