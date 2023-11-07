"Евреи вновь живут в страхе": рост антисемитизма фиксируют по всей Европе

Публичные проявления ненависти варьируются от празднования нападения ХАМАСа раздачей сладостей в одном из районов Берлина до скандирования призывов к уничтожению Израиля, сообщает Zakon.kz.

Антисемитизм вновь дает о себе знать по всему континенту, и Европейская комиссия заявила в воскресенье, что "европейские евреи сегодня снова живут в страхе", сообщает SCMP.

В Германии, которая до сих пор искупает вину за уничтожение более 6 млн евреев во время Холокоста, эта тенденция вызывает еще большую тревогу. Отрицание Холокоста запрещено законом в Германии, которая также подчеркивает, что безоговорочно поддерживает существование Израиля.

К настоящему времени в стране зарегистрировали около 2000 случаев, связанных с конфликтом между Израилем и ХАМАСом. В ответ на нападение ХАМАСа власти Германии усилили охрану еврейских учреждений. Однако это не помешало двум мужчинам забросать бутылками с зажигательной смесью синагогу в Берлине.

Глава внутренней разведки Томас Хальденванг недавно предостерег от возвращения "самых темных часов" Германии.



Вице-канцлер Роберт Хабек выступил с призывом бороться с антисемитизмом, призвав к усилиям левых политических движений и некоторых мусульманских групп.

Происходящие события также придают больший резонанс намеченной на четверг церемонии, посвященной памяти 85-й годовщины "Хрустальной ночи" – погрома, устроенного нацистами Адольфа Гитлера и произошедшего в ночь с 9 на 10 ноября.

Ожидается, что церемонию будут вести канцлер Олаф Шольц и президент Франк-Вальтер Штайнмайер, а также президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер.