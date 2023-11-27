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Илон Маск встретится с президентом Израиля на фоне обвинений в антисемитизме

Илон Маск Фото: wikimedia
Илон Маск , обвиняемый группами по защите гражданских прав в усилении антиеврейской ненависти на своей платформе X, встретится с президентом Израиля Исааком Герцогом вместе с израильтянами, чьи родственники удерживаются ХАМАС в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Офис Херцога объявил о встрече в воскресенье вечером.

"На встрече президент подчеркнет необходимость действий по борьбе с растущим антисемитизмом в Интернете", - говорится в заявлении.

Глава Израиля Биньямин Нетаньяху уже встречался с Маском в Калифорнии 18 сентября, до трагических событий. Тогда он призвал его найти баланс между защитой свободы слова и борьбой с разжиганием ненависти после нескольких недель споров по поводу антисемитского содержания на X.

Маск тогда ответил, что он против антисемитизма и всего, что "пропагандирует ненависть и конфликты", повторив свои предыдущие заявления о том, что X не будет пропагандировать разжигание ненависти.

Затем, 15 ноября, Маск согласился с публикацией на X, в которой утверждалось, что евреи разжигают ненависть к белым людям, заявив, что пользователь, ссылавшийся на теорию заговора о "великой замене", говорил настоящую правду.

Белый дом осудил то, что он назвал "отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти", которая "противоречит нашим основным ценностям как американцев".

Крупнейшие американские компании, в том числе Walt Disney, Warner Bros Discovery и материнская компания NBCUniversal Comcast, приостановили свою рекламу на его сайте в социальной сети.

Позже Илон Маск подал иск против компании Media Matters, которая обвинила соцсеть X в рекламе пронацистского контента.

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