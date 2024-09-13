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В Лондоне похитили знаменитую картину

Картину украли в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 02:59 Фото: Аарон Чоун / PA через файл Getty Images
Двоих жителей Лондона обвиняют в краже работы художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром". Работа была похищена из лондонской галереи, сообщает Zakon.kz.

Произведение искусства, на котором изображена маленькая девочка, отпускающая или, возможно, тянущаяся к воздушному шару в форме сердца, было украдено из галереи в центре Лондона 8 сентября в 23:00.

По информации NBC News, двое предполагаемых воров произведений искусства предстанут перед судом в Лондоне в следующем месяце.

Полиция Лондона сообщила, что двум мужчинам предъявлены обвинения в краже со взломом после того, как картину обнаружили. 47-летний Ларри Фрейзер из восточного Лондона и 53-летний Джеймс Лав из Эссекса были обвинены в краже со взломом в нежилом помещении и помещены под стражу.

Картина была единственным украденным предметом, и полиция сообщила, что она найдена и будет возвращена в галерею.

Ранее сообщалось, что письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре миллиона долларов.

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