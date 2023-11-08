В ЮАР ограбили министра, у ее телохранителей похитили оружие
По словам полиции, нападение произошло в понедельник, 6 ноября, когда министр транспорта Синдисиве Чикунга ехала по шоссе к югу от Йоханнесбурга.
"Шины автомобиля министра прокололи шипами, машина остановилась, и преступники смогли отнять у пассажиров ценные вещи".Из сообщения Министерства транспорта ЮАР
Министр и ее охранники вышли из этой передряги "целыми и невредимыми", добавили в министерстве.
Представитель полиции Атленда Мате сообщил, что грабителям удалось скрыться с личными вещами и двумя пистолетами Южноафриканской полицейской службы (SAPS).
"После этого беспрецедентного инцидента начался розыск грабителей, чтобы привлечь к ответственности виновных".Атленда Мате
Южная Африка имеет репутацию страны, где совершаются насильственные преступления, и часто называется одной из самых опасных стран мира за пределами зон военных действий.
Согласно официальной статистике, с апреля по июнь 2023 года полиция регистрировала более 500 ограблений и почти 70 убийств в день в стране с населением 62 млн человек. Жители обвиняют власти страны в неспособности обеспечить безопасность и добиться справедливости для жертв преступлений.