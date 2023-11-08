85% людей беспокоит дезинформация в интернете – глобальный опрос

Более 85% людей обеспокоены влиянием сетевой дезинформации, а 87% считают, что она уже нанесла ущерб политике их страны. Об этом свидетельствуют результаты глобального опроса, проведенного на фоне обнародования ООН плана по борьбе с этим явлением, сообщает Zakon.kz.

Генеральный директор культурного органа ООН – ЮНЕСКО Одри Азулай заявила, что ложная информация и язык ненависти в интернете, распространяемые и усиливаемые соцсетями, представляют "серьезную опасность для социальной сплоченности, мира и стабильности", сообщает The Guardian.



Она представила "проект управления" для правительств, регулирующих органов и платформ, который требует срочного регулирования для защиты доступа к информации и защиты свободы выражения мнений и прав человека.

Опрос, проведенный по заказу ЮНЕСКО в 16 странах, где в следующем году пройдут национальные выборы и где в общей сложности проживает 2,5 млрд избирателей, показал, насколько острой стала потребность в эффективном регулировании, заявила организация.

Исследователи опросили 8 тыс. человек в Австрии, Хорватии, США, Алжире, Мексике, Гане и Индии. 56% пользователей интернета получают новости в основном из соцсетей, что гораздо больше, чем из телевизора (44%) или с сайтов СМИ (29%).

Практически во всех странах соцсети были основным источником новостей, несмотря на то, что доверие к предоставляемой ими информации было значительно ниже, чем к традиционным СМИ: 50% против 66% для телевидения, 63% – для радио и 57% – для сайтов и приложений СМИ.

Во всех 16 странах 68% респондентов отметили, что наибольшее распространение фальшивые новости получили в соцсетях, опередив приложения для обмена сообщениями (38%).

Дезинформация в подавляющем большинстве случаев рассматривалась как конкретная угроза: 85% опрошенных заявили, что обеспокоены ее влиянием. 87% отметили, что дезинформация уже оказала значительное влияние на политическую жизнь страны и будет играть определенную роль на выборах 2024 года.

Распространенными также оказались высказывания ненависти: 67% респондентов заявили, что видели их в интернете (74% – среди молодежи до 35 лет). Значительное большинство респондентов (88%) считают, что правительства и регулирующие органы должны решать обе проблемы, а 90% также хотят, чтобы платформы принимали меры.

Бдительность особенно важна во время избирательных кампаний. 89% опрошенных требуют вмешательства государства и регулирующих органов, а 91% ожидают от соцсетей еще большей бдительности, когда демократия находится в прямой зависимости.