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Опрос: только треть молодых южнокорейцев положительно относятся к браку

брак Фото: freepik
В новом правительственном докладе указывается, что согласно проведенному опросу, только треть молодых людей Южной Кореи хотят обзавестись семьей, сообщает Zakon.kz.

Отчет, в котором каждые два года опрашивают граждан в возрасте от 19 до 34 лет, был опубликован официальным Статистическим управлением Кореи, пишет CNN.

Выяснилось, что только 36,4% респондентов, опрошенных в прошлом году, заявили, что положительно воспринимают брак, по сравнению с 56,5% в 2012 году.

Падение отражает растущее давление на молодых южнокорейцев, включая экономические проблемы, такие как недоступное жилье и рост стоимости жизни.

В докладе упоминаются частые причины, по которым молодые люди не вступают в брак, включая отсутствие достаточного количества денег для вступления в брак и ощущение, что в этом просто нет необходимости.

А среди трети респондентов с позитивным восприятием брака результаты сильно смещаются в сторону мужчин – только 28% женщин ответили положительно.

По данным отчета того же ведомства, отношение респондентов к родам также пренебрежительное. Из опрошенных в прошлом году более половины заявили, что не видят необходимости иметь ребенка даже после брака – этот показатель неуклонно растет с 2018 года.

Несмотря на все вышесказанное, в стране набирает популярность идея одинокого родителя. Почти 40% респондентов заявили, что могут иметь ребенка вне брака, что является отступлением от традиционных норм в стране.

В прошлом году уровень рождаемости в Южной Корее , и без того самый низкий в мире, упал до рекордно низкого уровня в 0,78 – вдвое меньше 2,1, необходимых для стабильного населения, и намного ниже даже уровня Японии (1,3), которая в настоящее время является самой старой страной в мире.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – число детей, рожденных в среднем одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет). К примеру, по данным Бюро национальной статистики в Казахстане в 2022 году по республике коэффициент составил 3,05 (2021 г. – 3,32), в городской местности – 2,76 (2021 г. – 3,08), в сельской – 3,59 (2021 г. – 3,75).

Усилия по решению проблемы в Южной Корее до сих пор оказались в значительной степени неэффективными. За последние 16 лет правительство потратило более 200 миллиардов долларов на то, чтобы побудить больше людей заводить детей, но результатов от этого мало.

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