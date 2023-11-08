Нашествие клопов добралось до Южной Кореи

Власти Южной Кореи уже две недели отчаянно пытаются справиться с нашествием постельных клопов, которые заполонили страну. В Сеуле массово дезинфицируют транспорт и общественные места, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 8 ноября, жители Южной Кореи столкнулись с настоящим нашествием постельных клопов. Официально подтверждены уже более 30 случаев обнаружения этих насекомых.

Впервые клопов обнаружили в октябре в общественной бане города Инчон, которую после этого сразу же закрыли. Но вскоре насекомых нашли уже в колледже города Дэгу южнее Сеула, а затем сообщения о клопах стали поступать уже отовсюду. Корейские власти пытаются понять, как эффективно решить проблему.

В Сеуле городская администрация борется с клопами, обрабатывая паром и дезинфицируя весь общественный транспорт, такси и метро. Также в городе проверяют бедные районы, гостиницы и бани. В управлении транспорта Сеула заверили, что власти делают все возможное для устранения проблемы. Во всех корейских аэропортах также проведут санитарные обработки: есть подозрения, что насекомых могли завезти в страну из-за рубежа.

В последний раз Южная Корея сталкивалась с нашествием клопов почти полвека назад, в 1970-х. Тогда правительство провело массовые обработки инсектицидами по всей стране. Благодаря этому за пять десятилетий в стране всего девять раз обнаруживали клопов.

Ранее с засильем постельных клопов столкнулась Франция, а недавно жаловаться на неприятное соседство с насекомыми начали и жители Казахстана. В Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы еженедельно поступают по две заявки о появлении клопов. О том, как бороться с этими насекомыми, подробнее читайте в этом материале.