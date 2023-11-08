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США поддержали передачу активов РФ Киеву, Рада упростила процедуру ввоза гумпомощи – ситуация в Украине

Украина Фото: fotobank.rada.gov.ua
Верховная Рада упростила порядок ввоза в Украину, учета и распределения гуманитарной помощи. Парламент закрепил полномочия Кабинета министров признавать товары гуманитарной помощью по упрощенному порядку, в том числе – по декларативному принципу, сообщает Zakon.kz.
  • В Конгрессе США поддержали законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об использовании конфискованных российских активов для помощи Украине.
  • Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в Верховную раду заявление об отставке. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
  • Польские перевозчики, блокирующие работу трех автомобильных КПП на границе с Украиной, продолжат протест до выполнения всех своих требований. Об этом сообщила радиостанция RMF24, корреспондент которой посетил места блокады.
  • Верховная рада ратифицировала соглашение с Молдовой о строительстве автомобильного моста через реку Днестр. Об этом сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко.
  • Воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
  • Парламент Украины принял во втором чтении закон о передаче на нужды военной промышленности 96 млрд гривен (2,66 млрд долларов) из региональных бюджетов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
  • Литва готова принимать участие в восстановлении портов Украины с целью закрепиться в них в дальнейшем. Об этом в интервью агентству BNS заявил генеральный директор Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.
  • Власти города Львова на западе Украины демонтировали памятник советской женщине-космонавту на улице Ивана Выговского, ранее именовавшейся в честь Героя Советского Союза Валентины Терешковой. Видеокадры сноса монумента с помощью подъемного крана опубликованы на сайте местного телеканала "Говорит великий Львов". Монумент перенесут в один из городских музеев.
  • Конфискация активов РФ за рубежом влечет негативные последствия для всей мировой финансовой системы. Банк России будет предпринимать все меры для защиты интересов РФ. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина журналистам на брифинге в рамках форума Finopolis 2023.
  • Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Kyodo.
  • Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на поставленное МИД Польши условие, которое Украина должна выполнить, прежде чем вступит в Евросоюз.
  • Владимир Зеленский заявил, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной. Он отметил, что уже в декабре ожидает политического решения от Европейского совета.
  • Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA призвал организаторов Международного фестиваля документального кино в Амстердаме IDFA пересмотреть свою позицию по поводу присутствия в программе фильмов российского производства и авторства.
  • Киев стал членом альянса умных городов Большой двадцатки благодаря достижениям в сфере цифровизации. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Захарова Мария Зеленский Владимир Беларусь Германия Киев Молдова Польша США Турция Франция Япония
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