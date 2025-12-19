Верховная рада Украины поддержала переименование "копейки"
Верховная рада Украины приняла решение о переименовании денежной единицы. Теперь вместо "копейки" в стране будет использоваться название "шаг", сообщает Zakon.kz.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
За соответствующий законопроект проголосовали 264 депутата, против высказался один парламентарий, трое воздержались.
По данным Национального банка Украины, в обращении находится почти 14 миллиардов монет. Фактически в ближайшие 3-4 года будет выпущено еще несколько десятков миллионов новых монет номиналом "50 шагов", после чего их производство, вероятно, прекратится.
"На самом деле, монеты независимо от названия уже почти скоро исчезнут.... в рамках инфляции и девальвации национальной валюты", – добавил нардеп.
Соответствующая инициатива была предложена Национальным банком Украины еще в прошлом году. Название "шаг" представляет собой удельное украинское название.
Ранее сообщалось, что Украина официально изменила название Чернобыля.
