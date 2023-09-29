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Мощный взрыв прогремел в туристическом районе Стамбула

Мощный взрыв прогремел в туристическом районе Стамбула Фото: скриншот
Взрыв произошел в районе Шириневлер на западе Стамбула. Погиб, по меньшей мере, один человек. Еще четверо пострадали. Двое из них - в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Взрыв произошел на пятом этаже жилого здания. Предварительная причина – утечка газа. Пожар уже локализован, сообщает Haberler.

В соседних зданиях выбило стекла. Осколки и куски бетона обрушились на проезжую часть – повреждены транспортные средства. 

В узбекской столице прошлой ночью на территории таможенного склада близ аэропорта произошло крупное ЧП. Взрывная волна была невероятно мощной и ощущалась в 30 километрах от места. 

В домах поблизости выбило окна и двери, а в некоторых многоэтажках были повреждены даже стены. Досталось бизнес–центрам, торговым домам и даже станции метро. Взрыв был такой силы, что разбудил едва ли не весь город.

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