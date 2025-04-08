Ощутимое землетрясение произошло в Индонезии

Эксперты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зарегистрировали в Индонезии землетрясение магнитудой 5, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сайта, эпицентр находился в 156 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос, где проживет около 530 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Между тем данных о пострадавших и разрушениях нет. Также в регионе не объявляли угрозы цунами.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют мощные землетрясения в Китае и окружающих районах.