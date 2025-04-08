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Мир

Ощутимое землетрясение произошло в Индонезии

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 01:50 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Эксперты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зарегистрировали в Индонезии землетрясение магнитудой 5, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сайта, эпицентр находился в 156 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос, где проживет около 530 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Между тем данных о пострадавших и разрушениях нет. Также в регионе не объявляли угрозы цунами.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют мощные землетрясения в Китае и окружающих районах.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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