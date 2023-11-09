Экологи предупредили об угрозе "катастрофического коллапса" в Великобритании

Группа из 42 европейских экспертов предупредила об угрозе "катастрофического коллапса лесной экосистемы" Великобритании в ближайшие 50 лет из-за ряда факторов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет научный журнал Forestry, ученые составили список из 30 основных пунктов и 15 ключевых проблем, способных оказать наибольшее влияние на лесные массивы Великобритании в последующие десятилетия.

Отмечается, что большинство авторов (64%) исследования назвали коллапс лесных экосистем Соединенного Королевства главной угрозой следующих 50 лет, а 88% экспертов поместили такую возможность в первую тройку негативных событий, способных затронуть британские леса в будущем.

Согласно докладу, больше всего лесам Великобритании угрожают засухи, вызванные изменением климата. Нехватка воды может привести к конкуренции за ценный ресурс между природными территориями и поселениями.

Вирусные заболевания деревьев и распространение вредителей также были названы серьезной проблемой.

Однако не все возникающие трудности представляют собой угрозы – некоторые из них могут открыть новые возможности. Например, эксперты считают, что зеленые массивы должны активнее включаться в городское планирование, что позволит стереть границы между городами и сельскими районами.

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