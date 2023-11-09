Ватикан разрешил трансгендерным людям креститься и становиться крестными родителями

Трансгендеры могут быть крестными родителями на римско-католических обрядах крещения, свидетелями на религиозных свадьбах и сами принимать крещение. Такое решение озвучили в Ватикане, сообщает Zakon.kz.

Все традиционные обряды, связанные с крещением и венчанием, смогут проходить трансгендерные люди, но при определенных условиях, сказано в сообщении на официальном сайте Ватикана. В первую очередь никто из участников обряда не должен быть против.

На сайте опубликованы ответы Ватикана на запрос епископа Хосе Негри из Санто-Амаро в Бразилии. Вопросы, касающиеся прав ЛГБТ-сообщества в церковных обрядах, епископ прислал в Ватикан летом текущего года, письмо содержит три страницы.

Накануне ответы на вопросы опубликовали на сайте Ватикана, отмечается, что ранее все они были одобрены Папой Римским.

Это не первый случай, когда Папа Римский выступает с принятием ЛГБТ-сообщества в церкви, которая ранее категорично отрицала существование таких людей. В начале октября Папа Франциск предположил, что могут быть способы благословить однополые союзы, отвечая пяти консервативным кардиналам.