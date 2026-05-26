О Валентине Терешковой снимают фильм

В Москве стартовали съемки фильма "Чайка" о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Роскосмос", чтобы точнее передать дух времени и происходивших событий, декораторы воссоздали:

центр управления полетами;

командный пункт;

космический корабль;

все интерьеры и локации, где проходили важные события до и после исторического полета.

Главную роль в картине исполнит Леонела Мантурова. Отмечается, что в утверждении актрисы Терешкова участвовала лично.

Выход ленты в российских кинотеатрах намечен в честь 90-летия Валентины Терешковой 8 апреля 2027 года.

С 16 по 19 июня 1963 года Терешкова выполнила полет в космос в качестве единственного члена экипажа – командира корабля "Восток-6" с позывным "Чайка". Общая продолжительность полета составила 2 дня 22 часа 50 минут, корабль совершил 48 витков вокруг Земли. Она является единственной женщиной, совершившей одиночный орбитальный полет.

