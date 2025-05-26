В аэропорту Дели рухнула крыша

Рано утром 25 мая в столичном аэропорту Индии имени Индиры Ганди обрушился мембранный зонт – часть навеса на одном из терминалов, сообщает Zakon.kz.

Отрывок происшествия разместил у себя соцсетях местный музыкант. Оказалось, что это новое сооружение построили после того, как ровно год назад аналогичная конструкция рухнула из-за дождя. Тогда в результате обрушения погиб человек.

На официальном сайте аэропорта и официальных социальных сетях какая-либо информация о происшествии пока отсутствует.

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