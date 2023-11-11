В дизтопливо для ВС планируют добавлять краситель, Дудя проверяют на дискредитацию ВС РФ – ситуация в Украине

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Министерство обороны Украины заявило о том, что краситель красного цвета будут добавлять в дизельное топливо, предназначенное для Вооруженных сил страны, в целях борьбы с его перепродажей и смешиванием. Также зеленым цветом будут окрашивать бензин, сообщает Zakon.kz.

Тарифы на коммунальные услуги на Украине значительно выросли в течение года, больше всего подорожала электроэнергия – почти на 70%. Об этом сообщило украинское издание "Вести" со ссылкой на данные Госстата.



Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается, признал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

Также Боррель заявил, что помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовы ее компенсировать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что победы Украины над Россией в ближайшем будущем не ожидается, спросила, означает ли это признание Евросоюзом победы России.

Чешская полиция с 24 февраля 2022 года возбудила 384 уголовных дела в отношении граждан, действия которых могут трактоваться как выражение поддержки военной операции РФ в Украине. В 99 случаях против подозреваемых были выдвинуты обвинения. Со ссылкой на пресс-секретаря чешской полиции Ондрея Моравчика об этом сообщил новостной портал irozhlas.cz.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Действовавшие с территории Украины мошенники заставили жительницу Бреста совершить поджоги двух автомобилей и многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

Сотрудники Львовского областного военкомата, применившие силу в отношении гражданского лица во Львове, будут наказаны. Об этом сообщила пресс-служба военкомата.

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома".



Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и попросил ускорить поставки вооружения Киеву. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Государственная пограничная служба Украины сообщила об ограничении проезда транспортных средств через один из пунктов пропуска на границе с Румынией из-за аварийного состояния моста через пограничную реку Тиса.

Германия увеличит военную помощь Украине в 2024 году с 4 млрд евро до 8 млрд евро. Об этом 11 ноября сообщила газета Bild.

Московская прокуратура проверяет журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ, поводом для проверки стало проведенное им интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми.

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